Появились новые подробности убийства бен Ладена

{1-}Бывший американский спецназовец, написавший книгу о спецоперации по ликвидации "террориста номер один" Усамы бен Ладена, дал свое первое телеинтервью. В опубликованном ролике он сообщает лишь о подготовке к спецоперации.

Автор книги "Непростой день", скрывающийся под псевдонимом Марк Оуэн рассказал, что захват бен Ладена репетировали в точной копии его дома, сообщает CBS.

По его словам, для отработки операции была построена точная копия дома бен Ладена в Аббатобаде, где проходили тренировки. А последнюю неделю перед спецоперацией бойцы провели на побережье, в Вирджиния-Бич. "Нам дали неделю отдыха. Не совсем отдыха - тренировки были, но так здорово было побывать на родине. А потом поступил сигнал", - вспоминает Оуэн.

Спецназовец рассказал также о моменте гибели бен Ладена и о том, как в итоге обошлись с телом террориста.

В интервью он также подчеркнул, что его книга не имеет политического подтекста и не имеет целью опорочить или, напротив, поддержать кого-либо из претендентов на президентское кресло.

"Я с самого начала переживал, что книга выходит в предвыборный период. Но эта книга к политике не имеет никакого отношения. Мы специально в качестве даты релиза выбрали 11 сентября, чтобы подчеркнуть связь именно с этим событием и отстраниться от политики. И если найдутся сумасшедшие - хоть в этой партии, хоть в той - которые захотят использовать книгу в своих целях, то пусть это будет на их совести", - рассказал автор книги "Непростой день", скрывающийся под псевдонимом Марк Оуэн.

По словам спецназовца, он писал книгу не о себе и не с целью показать себя героем. Он посвятил ее всем тем, кто долгие годы готовил эту операцию и выслеживал террориста: "Мы взяли на себя лишь последние 40 минут".

Ранее ряд американских СМИ сообщили о том, что им удалось становить личность писателя - по некоторым данным, это 36-летний Мэтт Бисоннетт, выходец из штата Аляска, кавалер Бронзовой медали и ордена "Пурпурное сердце". Также была опубликована предположительная фотография Бисоннетта, которая вскоре была размещена на экстремистских сайтах с подписью: "пес, убивший великомученика шейха Усаму бен Ладена".

Изначально релиз книги "Непростой день", которая обещает стать бестселлером, был намечен на 11 сентября. Однако недавно стало известно, что выход перенесли на 4-е число. Этот день станет по истине "днем икс" для Марка Оуэна - если в Пентагоне сочтут, что "морской котик" разгласил секретную информацию, ему может грозить уголовное преследование.

А еще автор "Непростого дня" рассказывает о том, как он и его товарищи были разочарованы поведением американских властей после уничтожения бен Ладена. По словам Оуэна, когда "котиков" пригласили на аудиенцию к президенту и вице-президенту - Джо Байдену, который напоминал "типичного пьяного чьего-то родственника в рождественский сочельник", - Обама обмолвился, что не прочь как-нибудь выпить с бойцами пивка. Но соответствующего официального приглашения так и не поступило.

фото, видео: warriorpublications.wordpress.com, cbsnews.com

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