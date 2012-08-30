Появились новые подробности убийства бен Ладена

30 августа 2012, 11:17

{1-}Бывший американский спецназовец, написавший книгу о спецоперации по ликвидации "террориста номер один" Усамы бен Ладена, дал свое первое телеинтервью. В опубликованном ролике он сообщает лишь о подготовке к спецоперации.

Автор книги "Непростой день", скрывающийся под псевдонимом Марк Оуэн рассказал,  что захват бен Ладена репетировали в точной копии его дома, сообщает CBS.

По его словам, для отработки операции была построена точная копия дома бен Ладена в Аббатобаде, где проходили тренировки. А последнюю неделю перед спецоперацией бойцы провели на побережье, в Вирджиния-Бич. "Нам дали неделю отдыха. Не совсем отдыха - тренировки были, но так здорово было побывать на родине. А потом поступил сигнал", - вспоминает Оуэн.

Спецназовец  рассказал также о моменте гибели бен Ладена и о том, как в итоге обошлись с телом террориста.

 

В интервью он также подчеркнул, что его книга не имеет политического подтекста и не имеет целью опорочить или, напротив, поддержать кого-либо из претендентов на президентское кресло.

"Я с самого начала переживал, что книга выходит в предвыборный период. Но эта книга к политике не имеет никакого отношения. Мы специально в качестве даты релиза выбрали 11 сентября, чтобы подчеркнуть связь именно с этим событием и отстраниться от политики. И если найдутся сумасшедшие - хоть в этой партии, хоть в той - которые захотят использовать книгу в своих целях, то пусть это будет на их совести", - рассказал автор книги "Непростой день", скрывающийся под псевдонимом Марк Оуэн.

По словам спецназовца, он писал книгу не о себе и не с целью показать себя героем. Он посвятил ее всем тем, кто долгие годы готовил эту операцию и выслеживал террориста: "Мы взяли на себя лишь последние 40 минут".

Ранее ряд американских СМИ сообщили о том, что им удалось становить личность писателя - по некоторым данным, это 36-летний Мэтт Бисоннетт, выходец из штата Аляска, кавалер Бронзовой медали и ордена "Пурпурное сердце". Также была опубликована предположительная фотография Бисоннетта, которая вскоре была размещена на экстремистских сайтах с подписью: "пес, убивший великомученика шейха Усаму бен Ладена".

Изначально релиз книги "Непростой день", которая обещает стать бестселлером, был намечен на 11 сентября. Однако недавно стало известно, что выход перенесли на 4-е число. Этот день станет по истине "днем икс" для Марка Оуэна - если в Пентагоне сочтут, что "морской котик" разгласил секретную информацию, ему может грозить уголовное преследование.

А еще автор "Непростого дня" рассказывает о том, как он и его товарищи были разочарованы поведением американских властей после уничтожения бен Ладена. По словам Оуэна, когда "котиков" пригласили на аудиенцию к президенту и вице-президенту - Джо Байдену, который напоминал "типичного пьяного чьего-то родственника в рождественский сочельник", - Обама обмолвился, что не прочь как-нибудь выпить с бойцами пивка. Но соответствующего официального приглашения так и не поступило.

фото, видео: warriorpublications.wordpress.com, cbsnews.com

Новости по теме:

В США выпустят книгу о смерти Усамы бен Ладена

Спецназовцы открыли сенсационную правду об убийстве бен Ладена (ВИДЕО)

СМИ: бен Ладен был мертв еще до прихода американского спецназа
 

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
10:00
Начался чат с протоиереем Георгием Коваленко
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
05:51
Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море
05:23
Как держать Успенский пост-2018: питание по дням
04:49
"Могильная эстафета": Захарченко привезут в подарок розу с могилы экс-президента Сербии
04:19
В Киеве парочка пыталась разломать качели во время секса: опубликовано откровенное фото
03:53
Когда празднуется День строителя-2018
03:32
Ученые рассказали, какие качества помогают людям "добывать" регулярный секс
03:12
У Порошенко пояснили идею прекратить автобусное сообщение с Россией
02:59
Что и как лучше всего приготовить из грибов в Успенский пост-2018: подборка видеорецептов Видео
02:23
Вратарь Лунин легко устранил соперника в «Реале»
02:01
Из-за выроненной ракеты пилотов ВВС Испании наказали
01:33
Климатологи заявили о вероятности оранжерейного эффекта на Земле
01:05
Стало известно, на кого Панеттьери променяла Кличко-младшего: опубликовано видео Видео
00:42
«Россия не отказалась от агрессии на море»: в ВМС восстановят флот для отпора РФ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять