Французский писатель заявил, что Норвегия заслужила Брейвика

{1-} Известный французский писатель Ришар Милле опубликовал отзыв на манифест Андерса Брейвика, заявив, что «Бревик - это, без сомнения, то, что Норвегия заслуживает».

Милле похвалил Брейвика за «крик ненависти к социал-демократии, иммиграции и мультикультурализму», сообщает The Telegraph.

По словам писателя, он не одобряет поступка Брейвика, расстрелявшего 77 человек, однако он высоко оценил литературные способности убийцы, прочитав все 1500 страниц его манифеста «2083 - Декларация независимости Европы».

Милле пишет, что Брейвик, глубоко проанализировавший процесс потери европейской идентичности, является символом европейского разочарования. Действия норвежца, «в лучшем случае - открытое проявление ничтожного инстинкта европейского самосохранения».

Мнение литераторов по поводу поступка Милле разошлись. Одни авторы считают, что он «потерял голову», и признают, что его поступок «политически опасен». Другие уверены, что сомнительные идеи Милле не снижают его литературных качеств.

После публикации «Литературной похвалы Андерсу Бревику» издательство, занимавшееся книгами Милле с «идеологическими отклонениями», может передумать сотрудничать с писателем.

В связи с инцидентом французское радио RFI напомнило, что весной 2012 года Милле написал другую скандальную похвалу - в поддержку президента Сирии Башара Ассада.

Справка. Ришар Милле выпутил более 50 романов и удостоен награды Французской академии за эссе «Чувство языка». По данным журнала Time, Милле работает редактором в знаменитом издательстве «Галлимар», в котором он готовил к изданию романы, позже удостоенные Гонкуровской премии.

фото: 20minutes.fr, aftenposten.no

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