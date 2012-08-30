На Одесчине регионалы запустили агитационный бронетранспортер

На Одесчине по улицам г. Татарбунары разъезжал БРДМ с символикой Партии регионов. На рекламных плакатах изображен кандидат от партии власти, бывший БЮТовец Виталий Барвиненко.



Сам кандидат проехался по маршруту БДРМ на Мерседесе S600 в сопровождении ГАИшников и проследовал к православному храму, где приял участие в богослужении.



В целом кандидаты-мажоритарщики от Партии регионов в своей предвыборной кампании весьма часто используют спецтехнику. Так кандидат в депутаты по 142 округу к избирателям прилетал на вертолете, пишет bessarabiainform.com.

Фото; видео: youtube.com

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