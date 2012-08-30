В Киеве с 16-го этажа упал и разбился организатор проплаченых митингов

{1-} В Киеве погиб известный организатор проплаченных митингов Руслан Багмут, он скончался в результате падения из 16-этажного дома.

Об этом со ссылкой на райуправление МВД сообщает «Украинская правда».

«30 августа по улице Оноре де Бальзака, 81/1 у 3-го подъезда зарегистрировано падение с высоты», - сказал собеседник.

Он также подтвердил, что умершим является Руслан Багмут.

На странице Багмута в одной из соцсетей под записью о гибели Багмута координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий Черняховский написал, что Багмут «был выброшен неизвестными преступниками с 16-го этажа жилого дома».

В то же время в милиции отметили, что в записях информации о том, что Багмут был выброшен из окна, нет и дело проходит как несчастный случай.

Багмут известен как организатор проплаченных митингов. На свой странице он регулярно собирал людей на подобные акции.

Ранее «Главред» сообщал, что за участие в митинге Партии регионов на Софийской площади в Киеве, приуроченное Дню независимости Украины платили по 70 грн. А оппозиция платила своим сторонникам по 40 гривен. Впрочем, и регионалы, и оппозиция все отрицают.

фото: pravda.com.ua

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