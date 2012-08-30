Дочь Тимошенко живет с бой-френдом в Конча-Заспе - СМИ

{1-} Дочь экс-премьера Юлии Тимошенко – Женя – живет в элитной в Конча-Заспе по соседству с писателями, при этом ее нередко видят в ресторанах с новым бойфрендом, сообщает «Сегодня».

Как рассказали обитатели дачного поселка писателей в Конче, Женя живет вместе с новым возлюбленным Артуром Чечеткиным. Дом Жени — это двухэтажное здание под черепичной крышей и с коричневыми ставнями в стиле английской деревни. Забор настолько высокий, что даже заглянуть за него невозможно, а под ним стоят машины с названием ресторана на Шота Руставели, который принадлежит Жене.

Когда здесь еще обитал Шон Карр, то журналистам показывали богатые интерьеры поместья: состаренная мебель голубых оттенков с расписанными в цветочек дверцами, старинные буфеты, комоды и даже небольшая пушка. А на территории есть бассейн и сауна.

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Но дом Жени, по сравнению с виллами на соседней элитной дамбе (где находится, кстати, дом Юлии Тимошенко), небольшой.

«Особняк Жени охраняют три-четыре собаки, гавкают постоянно», — говорит известный политик и сосед Тимошенко-младшей Николай Жулинский. Рядом с ним живут Юрий Мушкетик, Олег Черногуз, Иван Драч.

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«Раньше тут тихо жили одни писатели. Но они умирают, а наследники распродают дачи олигархам. Вот один такой тут построил трехэтажный огромный дом, раньше его арендовала сама Юлия Тимошенко. Мы каждое утро наблюдали, как она вместе с мужем выходит на пробежки. Когда дочка вышла замуж за англичанина, то она ей приобрела два участка тут же, в поселке, и там они построили имение. Студию звукозаписи сделали. Постоянно Шон гонял тут на своем мотоцикле, вместе со своими байкерами. Как только Шон исчез, потише стало», — продолжает Жулинский.

Другой сосед Жени говорит, что сейчас каждый день в ее дом приезжают машины, но кто именно в них — не видно. «А вот в местных ресторанах иногда бывает — видел пару раз с молодым человеком», — говорит сосед.

фото: tymoshenko.ua, gazeta.ua

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