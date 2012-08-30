Харьковский облсовет окружили сразу три группы защитников языка

У здания Харьковского облсовета проходит пикет противников и сторонников закона «Об основах государственной языковой политики», сообщает «Харьков. Комментарии».

В пикете принимают участие 200 человек человек. На площади Свободы напротив Дома Советов проходит пикет КПУ, в котором принимают участие около 50 человек, пикет ВО «Свобода», в котором принимают участие также около 50 человек, и пикет сторонников Объединенной оппозиции, на котором присутствует более 100 человек.

Пикетчики держат большие плакаты с надписями «Ні сепаратизму!», «Доля мови – доля народу», «Єдина Україна – мова єдина», «Защитим право жителей Слобожанщины пользоваться русским языков» и многими другими.

Активистов разделяет цепь правоохранителей.

Как сообщали СМИ, сегодня на сессии Харьковского областного совета будет рассмотрен вопрос о первоочередных мерах по реализации в Харьковской области закона Украины «Об основах государственной языковой политики».

Напомним, 20 августа на внеочередной сессии харьковский горсовет планировал рассмотреть 18 вопросов, в числе которых вопрос о реализации положений закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в Харькове.

Фото: comments.ua/

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