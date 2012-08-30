Харьковский облсовет окружили сразу три группы защитников языка

У здания Харьковского облсовета проходит пикет противников и сторонников закона «Об основах государственной языковой политики», сообщает «Харьков. Комментарии».
В пикете принимают участие 200 человек человек. На площади Свободы напротив Дома Советов проходит пикет КПУ, в котором принимают участие около 50 человек, пикет ВО «Свобода», в котором принимают участие также около 50 человек, и пикет сторонников Объединенной оппозиции, на котором присутствует более 100 человек.
Пикетчики держат большие плакаты с надписями «Ні сепаратизму!», «Доля мови – доля народу», «Єдина Україна – мова єдина», «Защитим право жителей Слобожанщины пользоваться русским языков» и многими другими.
Активистов разделяет цепь правоохранителей.
Как сообщали СМИ, сегодня на сессии Харьковского областного совета будет рассмотрен вопрос о первоочередных мерах по реализации в Харьковской области закона Украины «Об основах государственной языковой политики».
Напомним, 20 августа на внеочередной сессии харьковский горсовет планировал рассмотреть 18 вопросов, в числе которых вопрос о реализации положений закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в Харькове.
Фото: comments.ua/
Новости по теме:
Закон о языках прозвучит по-новому
В Харькове защитники украинского языка штурмовали мэрию, атаку отбил «Беркут»
В Харькове русский язык планируют сделать региональным 20 августа
В Харькове запретили защищать украинский язык