На Харьковщине русский язык стал региональным

{1-}Депутаты Харьковского областного совета предоставили русскому языку статус регионального.

За решение о применении положений Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» на территории области проголосовали 98 депутатов, сообщает УКРИНФОРМ.

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По словам председателя Харьковского облсовета Сергея Чернова, региональный язык внедряется на той территории, где его признают родным более 10% населения. В то же время, по данным последней переписи населения, 44,3% жителей Харьковщины считают родным языком русский.

В решении облсовета также говорится, что органы государственного самоуправления области должны обеспечить гражданам возможность пользоваться в делопроизводстве всех уровней государственным и русским языком. "Ни одной копейки не предусмотрено для реализации этих мер. Ни одной копейки и не будет использовано, и решение этого не требует", - сказал Чернов.

Напомним, у здания Харьковского облсовета проходит пикет противников и сторонников закона «Об основах государственной языковой политики».

фото: comments.ua

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