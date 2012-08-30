Эксперт рассказал, зачем Россия объявляет Украине торговые войны

{1-} Россия последовательно выстраивает в торговых отношениях такую экономическую систему, которая очень ясно показывает всем, и прежде всего Украине, что быть членом Таможенного союза выгодно.

Об этом экс-министр экономики Виктор Суслов заявил в комментарии «Главреду», комментируя развернувшуюся между Украиной и Россией «автомобильную войну».

Эксперт обратил внимание на то, что Россия в приложениях Договора о ЗСТ оставила за собой право устанавливать по 95-ти позициям экспортные пошлины: это позиции, связанные с поставками из России энергоносителей – газа и нефти, большого количества сырьевых товаров – металлов, в том числе цветных. Эти экспортные пошлины увеличивают стоимость сырья и устанавливаются только для стран, не являющихся членами ТС.

Впрочем, Украина тоже сохранила за собой право экспортных пошлин, но перечень позиций в нем меньше, по сравнению с российским, в два раза.

Больше о том, как могут развиваться торговые войны, читайте ЗДЕСЬ: Украина и Россия: войны не будет, мира тоже

Суслов считает, что для Украины, с экономической точки зрения, было бы очень выгодно вступить в ТС.

«Это возможность получать газ и нефть по ценам внутренним для ТС, это бы резко снизило расходы на покупку энергоносителей, это был бы полный доступ к этим рынкам, - аргументировал он в беседе с «Главредом». - Мало того, это отсутствие таможенных границ, это огромная экономия даже на издержках администрирования, связанных с тем, что в ТС есть только внешняя таможенная граница, а внутренней нет. Это означает ликвидацию таможенных постов, резкое ускорение товарооборота, потому что грузы пойдут без таможенного контроля».

Экс-министр видит противоречие между экономической выгодой и политическими целями, которые определены в Украине, поскольку законом у нас закреплено, что мы ориентированы не на ТС, а на членство в перспективе в Евросоюзе. По его мнению, это один из основных конфликтов, который «все равно придется решать».

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