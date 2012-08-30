ЦИКом руководят в «телефонном режиме» - Кириленко

{1-} Вчерашнее решение Центизбиркома о том, что фамилии Юлии Тимошенко и Юрия Луценко не появятся в избирательном бюллетене, свидетельствует о том, что ЦИК кто-то руководит в телефонном режиме.

Об этом 30 августа во время пресс-конференции во Львове заявил один из лидеров объединенной оппозиции Вячеслав Кириленко, сообщает Zaxid.net.

По его словам, это решение показало, что ЦИКом так же манипулируют, как и другими украинскими институтами. «ЦИК кто-то руководит в телефонном режиме. Нужно выяснить, кто именно», – отметил Кириленко.

Кроме того, он заверил, что оппозиция будет подавать в суд на такое решение Центризбиркома, и при этом будет намереваться дойти до международных судебных инстанций, чтобы ситуации была дана правовая оценка.

«В любом случае мы считаем, что Тимошенко и рий Луценко – с нами», – отметил оппозиционер.

А глава ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что его политическая сила тоже заинтересована в том, чтобы фамилии Тимошенко и Луценко появились в избирательном бюллетне, потому что это улучшило бы результат объединенной оппозиции, а следовательно – позволило бы с большей уверенностью сформировать большинство в будущем парламенте.

Ранее «Главред» сообщал, что 29 августа зам главы ЦИК Андрей Магера заявил: фамилии осужденных Тимошенко и Луценко не будут указаны в избирательных бюллетенях. Раньше в ЦИК сообщали, что фамилии все-таки будут внесены.

фото: zaxid.net

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