Тюремщики подтвердили, что готовят место для Луценко в колонии

{1-} Госпенитенциарная служба подтвердила информацию омбудсмена Валерии Лутковской, что экс-министр внутренних дел Юрий Луценко будет отбывать наказание в Менской исправительной колонии № 91 Черниговской области.

«Назначенное Луценко наказание приговором Печерского райсуда Киева от 27 февраля 2012 года в виде 4 лет лишения свободы в настоящее время подлежит выполнению в Менской исправительной колонии (№ 91) Черниговской области», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Тюремщики также напомнили, что Луценко сейчас содержится в Киевском следственном изоляторе.

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«27 февраля он был осужден Печерским районным судом города Киева по ст. 191 ч. 5, 69, 365 ч.3, 69, 70 ч.1 УК Украины к окончательному наказанию в виде 4 лет лишения свободы. Распоряжение Печерского райсуда города Киева от 28 мая о выполнении отмеченного приговора (вступившего в законную силу 16 мая 2012 года) поступило в СИЗО 30 мая», - разъяснили в пресс-службе.

Согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, обвинительный приговор после вступления в силу является обязательным для всех государственных и общественных предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц и граждан, и подлежит выполнению на всей территории Украины.

Ранее «Главред» сообщал, что 17 августа Печерский райсуд признал Луценко виновным в халатности при продлении оперативно-розыскных мероприятий в отношении водителя бывшего замглавы СБУ Владимира Сацюка Валентина Давиденко и приговорил к 2 годам ограничения свободы.

Кроме того, 27 февраля 2012 года Печерский райсуд признал Луценко виновным в совершении ряда должностных преступлений и приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Экс-министра задержали 26 декабря 2010 года, с тех пор он находится в Киевском СИЗО.

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