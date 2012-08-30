Луценко на зоне ждут отдельная кухня и специально подобранные сокамерники

{1-} В Менской колонии экс-министр внутренних дел Юрий Луценко будет содержаться в блочном помещении с 3-4 другими заключенными. В этом помещении предусмотрены кухня, мастерская для работы и душевая комната.
Об этом со ссылкой на пресс-службу ГПтС сообщает УНН.
По словам помощника председателя ДПТС Украины Игоря Андрушко, Луценко поместят в блочное помещение, где предусмотрена спальная комната, комната отдыха, кухня, мастерская для работы, отдельная комната для хранения вещей, а также душевая комната.
С Луценко, по предварительным данным, будут проживать еще трое или четверо специально подобранных заключенных.
«Заключение лиц, проживающих с Луценко, никак не связано с тем периодом, когда он исполнял обязанности на должности министра внутренних дел», - уточнил Андрушко.
По его словам, условия, созданные в колонии, соответствуют всем нормам и стандартам: комнаты просторные, есть телевизор, холодильник, стиральная машина и плитка.
«Спальня комната - более 35 м кв, рассчитана на шесть человек. Есть двор для прогулок», - сказал он.
Ранее «Главред» сообщал, что тюремщики подтвердили готовность перевести Луценко из Лукьяновского СИЗО в Менскую колонию в Черниговской области.
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