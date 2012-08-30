Завтра в Украине будет сухо и прохладно

{1-} В пятницу, 31 августа, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +19...+21 градус.
Об этом Українським новинам сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +18...+23 градуса.
В Карпатах без осадков, температура ночью +4...+9 градусов, днем +12...+17 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Погода осенью: сколько продержится тепло в Украине
В Моршине без осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +21...+23 градуса.
В Трускавце без осадков, температура ночью +7...+9 градусов, днем +22...+24 градуса.
В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +25...+27 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +18...+23 градуса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Астролог рассказал, когда в Украину придут жесткие холода
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +18...+23 градуса.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +4...+9 градусов, днем +18...+23 градуса.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +19...+24 градуса.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +21...+26 градусов.
В Ялте без осадков, температура ночью +17...+19 градусов, днем +24...+26 градусов.
30 августа температура воды в Черном и Азовском морях +20...+24 градуса, в районе Феодосии +15 градусов, в Евпатории +16 градусов, в Геническе +17 градусов, в Днепре возле Киева +19 градусов.
Фото: «Главред»
Новости по теме:
Украинцев с января ждет долгая холодная зима
Народный синоптик предсказал Украине целых четыре месяца осени
В Украине штормовое предупреждение: град, шквалы и 3-метровые волны на Днепре