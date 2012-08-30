Завтра в Украине будет сухо и прохладно

{1-} В пятницу, 31 августа, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +19...+21 градус.

Об этом Українським новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +18...+23 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +4...+9 градусов, днем +12...+17 градусов.

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В Моршине без осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +21...+23 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +7...+9 градусов, днем +22...+24 градуса.

В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +25...+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +18...+23 градуса.

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В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +18...+23 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +4...+9 градусов, днем +18...+23 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +19...+24 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +21...+26 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +17...+19 градусов, днем +24...+26 градусов.

30 августа температура воды в Черном и Азовском морях +20...+24 градуса, в районе Феодосии +15 градусов, в Евпатории +16 градусов, в Геническе +17 градусов, в Днепре возле Киева +19 градусов.

Фото: «Главред»

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