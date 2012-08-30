Из Сирии прибудет новая группа украинских беженцев

{1-}В Министерстве иностранных дел сообщили, что 30 августа, несколько десятков украинцев, а также группа граждан Беларуси, Польши и Молдовы прилетят в Украину из Сирии, пишет Интерфакс-Украина.

Пресс-секретарь МИДа Александр Дикусаров заявил: "В результате мер, предпринятых МИДом, и достигнутых договоренностей с одной из украинских авиакомпаний 30 августа будет выполнен рейс Дамаск - Киев с целью эвакуации граждан Украины из Сирии. Предусматривается, что этим рейсом в Украину вернется более 30 граждан Украины, а также граждане Беларуси, Польши и Молдовы", - сказал он.

Он отметил, что более точные данные по количеству граждан будут известны после проведения их регистрации на рейс после 19.00 по киевскому времени.

"В настоящее время посольство Украины в Сирии отрабатывает с нашими гражданами возможность их прибытия в аэропорт Дамаска для отбытия на родину. Ориентировочное время прибытия самолета в аэропорт "Борисполь" предварительно 22.00 по киевскому времени", - сообщил дипломат.

видео: 24tv.ua

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