На Житомирщине пожарные спасли коня, который провалился в канализационный люк

{1-} В Новограде-Волынском Житомирской области произошло ЧП, в результате которого пожарным пришлось трактором вытаскивать коня, провалившегося посреди улицы в канализационный люк.

Это случай произошел в ночь на 30 августа, сообщает пресс-службе ТУ МЧС в Житомирской области «Главреду».

«В 2:05 в пожарно-спасательную часть города поступило сообщение о то, что на проезжей части одной из улиц города к канализационного колодца попал конь. Животное, которое нуждалась в помощи, увидел случайный прохожий и вызвал спасателей», - говорится в сообщении МЧС

Помогали вытягивать коня местные жители.

Животное попало в люк задними ногами, из-за чего застряло в грязи. Бойцы МЧС обвязали коня пожарными рукавами и привязали их к ковшу трактора.

Коня удалось вытянуть. Он повредил ноги и не мог самостоятельно передвигаться. Его владельца найти не удалось, поэтому на временное содержание животного забрал один из свидетелей происшествия.

Ранее «Главред» сообщал, что в Донецкой области корова провалилась в яму глубиной 2,5 м. Для ее спасения пришлось задействовать пятеро пожарных и одну единицу тяжелой техники.

фото: zhytomyr.mns.gov.ua

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