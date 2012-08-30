Дело Тимошенко мешает Украине идти в Европу - МИД Франции

{1-} Министерство иностранных дел Франции разочаровано решением Высшего специализированного суда Украины по кассации экс-премьера Украины Юлии Тимошенко и заявляет, что избирательное правосудие и несоблюдение принципов верховенства права в Украине может стать препятствием для дальнейшего сближения страны с Европейским Союзом.

"Франция глубоко сожалеет в связи с тем, что суд отклонил кассационную жалобу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Мы вновь заявляем о нашей озабоченности развитием политической ситуации в Украине и призываем власть Украины уважать свои обязательства по соблюдению основных прав и свобод. Избирательное правосудие и несоблюдение принципов верховенства права в Украине может помешать дальнейшему сближению с Европейским Союзом, в том числе подписанию соглашения об ассоциации Украины с ЕС", - говорится в заявлении МИД Франции, которое приводится на официальном сайте Тимошенко.

Напомним, 29 августа Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Украины оставил без изменений обвинительный приговор Тимошенко. Адвокаты Тимошенко просили ВССУ признать незаконными решения Печерского и Апелляционного судов, отменить их и закрыть дело за отсутствием состава преступления.

Как известно, Тимошенко приговорили к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 г. Сейчас Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци".

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