Львовские депутаты обжаловали в КС языковой закон

{1-} Депутаты Львовского городского совета поддержали обращение в Конституционный суд Украины, в котором просят официально растолковать отдельные положения закона "Об основах государственной языковой политики" во взаимосвязи с положениями статей Конституции.

За проект Конституционного ходатайства на внеочередной сессии в четверг проголосовали 75 депутатов горсовета из 90, передаёт Интерфакс – Украина.

Как указано в документе, основанием для обращения в КС является “практическая необходимость в разъяснении, официальной интерпретации положений указанного закона в их взаимосвязи со статьями Конституции". В частности, горсовет просит объяснить официальную интерпретацию положений "языкового закона" с положениями Конституции Украины:

1. Соотношение понятий "органы государственного управления и делопроизводства", "отдельная самоуправная административно-территориальная единица" положениям Конституции Украины;

2. Соотношение термина "региональный язык", определенного "языковым законом", и "языки национальных меньшинств", определенных в ст.10 Конституции Украины;

3. Обязательности применения органами местного самоуправления абз.2 ч.1 ст.1 и ч.7 ст.7 закона "Об основах государственной языковой политики", как противоречащих ст.10 Конституции Украины;

4. Соотношение понятия "регион", предусмотренного абз.6 ч.1 ст.1 "языкового закона", и понятия "административно-территориальная единица", являющегося основой для организации и деятельности органов местного самоуправления;

5. Применение п.15 Переходных положений закона "Об основах государственной языковой политики" относительно принятия органами местного самоуправления решений по вопросам, не отнесенных Конституцией Украины к вопросам местного значения;

6. Расхождений правовых позиций ЕС, высказанных в его решениях, с положениями закона "Об основах государственной языковой политики".

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, депутаты Тернопольского областного совета практически единогласно признали закон «о языковой политике» на территории области не имеющим никаких правовых последствий, то есть не действующим.

Фото: novosti-n.mk.ua

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