Смерть организатора может остановить заказные митинги в Украине - Тягнибок

{1-} Смерть организатора заказных митингов Руслана Багмута может привести к тому, что этот "позорный процесс" в Украине остановится.

Об этом сказал лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок во время пресс-конференции во Львове 30 августа, сообщает Zaxid.Net.

"Возможно такие действия, если они связаны именно с его профессиональной, если можно так сказать, работой по подбору таких профессиональных уличных агитаторов - возможно, такие действия остановят этот позорный процесс в Украине. Ну, дай Бог", - отметил он.

Также "свободовец" рассказал, что после "оранжевой революции" в Киеве возле стадиона "Динамо" образовалась такая "биржа труда", куда приходили организаторы митингов.

"Фактически, для нас как для политической силы, которая никогда не пользовалась подобными услугами, в определенный период времени стало весьма непросто собирать людей, "массовки", на мероприятия, потому что уже приучены той биржей труда люди уже понимали, что если ты придешь на какой-то митинг, то обязательно ты должен за это получить деньги", - сказал Тягнибок.

Напомним, 28 августа в Киеве погиб известный организатор проплаченных митингов Руслан Багмут, он скончался в результате падения из 16-этажного дома.

«30 августа по улице Оноре де Бальзака, 81/1 у 3-го подъезда зарегистрировано падение с высоты», - сказал собеседник. Он также подтвердил, что умершим является Руслан Багмут.

На странице Багмута в одной из соцсетей под записью о гибели Багмута координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий Черняховский написал, что Багмут «был выброшен неизвестными преступниками с 16-го этажа жилого дома».

Ранее «Главред» сообщал, что за участие в митинге Партии регионов на Софийской площади в Киеве, приуроченное Дню независимости Украины платили по 70 грн. А оппозиция платила своим сторонникам по 40 гривен. Впрочем, и регионалы, и оппозиция все отрицают.

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