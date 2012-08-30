УДАР поддержал иск «Свободы» к ЦИК о формировании окружкомов

{1-} Партия «УДАР Виталия Кличко» поддержала судебный иск ВО «Свобода» к Центризбиркому по поводу формирования окружных избирательных комиссий.

Об этом со ссылкой пресс-службы УДАРа сообщает «Интерфакс-Украина».

30 августа УДАР обратился в Киевский апелляционный админсуд с заявлением о привлечении ее к иску ВО «Свобода» к ЦИКу по поводу формирования окружкомов в качестве третьего лица без самостоятельных требований на предмет спора на стороне ВО «Свобода».

В заявлении УДАРа говорится о том, что он поддерживает иск «Свободы» к ЦИКу о признании противоправной проведенной им 24 августа жеребьевки по включению кандидатур от партий в состав окружных комиссий, а также отмене постановления ЦИК о создании тих комиссий.

В УДАРе уверены, что данное постановление ЦИК противоречит закону о выборах народных депутатов и нарушает законные интересы партий – субъектов избирательного процесса, поскольку отстраняет партии, имеющие реальные шансы пройти в парламент, от участия в работе окружных комиссий.

Это может привести к нарушению избирательного законодательства в период подготовки, проведения и установления результатов выборов, уверены в УДАРе.

Ранее «Главред» сообщал, что итогам жеребьевки, проведенной ЦИКом, право на включение своих кандидатур в состав окружных комиссия помимо пяти парламентских фракций получили 19 партий из 81, подавших представления.

В частности, квоту на включение своих членов во все 225 окружкомов получили партии «Молодежь к власти» и «Братство», выдвинувшие по 1 кандидату в мажоритарных округах, «Русь единая» (3 кандидата), в 221 окружкоме – партия «Русское единство» (5 кандидатов), в 220-ти – «Союз анархистов Украины» (1 кандидат), в 212-ти – партия «Єдина родина» (1 кандидат).

В то же время партии УДАР и «Свобода» не получат ни одного места в составе окружкомов.

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