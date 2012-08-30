Днепропетровские террористы напечатали письмо в офисе БЮТа

{1-} В СБУ утверждают, что одно из писем днепропетровских террористов с требованием выкупа изготавливалось в офисе депутата от БЮТ Михаила Соколова.

Об этом заявил начальник главного следственного управления СБУ Иван Деревянко, рассказывая детали завершенного спецслужбой расследования по делу «днепропетровских террористов», сообщает «Украинская правда».

Он напомнил о задержании четырех человек, которые в течение последних двух лет совершили ряд терактов в Харькове, Запорожье и Днепропетровске.

Деревянко также напомнил, что один из задержанных является профессиональным политтехнологом, который в предыдущую избирательную кампанию работал на депутата Соколова.

«Господин Соколов допрашивался в качестве свидетеля, поскольку обвиняемые сказали, что одно из писем с требованием выкупа печаталось непосредственно в офисе этого депутата», - отметил он.

По словам Деревянко следствие получило неопровержимые доказательства вины обвиняемых. В частности, «на их карточные счета была подконтрольно перечислена определенная часть средств для выявления преступников».

«Позже, во время обысков, у обвиняемых было изъято 24 тысячи гривен, которые они сняли с банкомата в Днепропетровске, около 100 банковских карт, которые они использовали для проведения операций, а также материалы для изготовления взрывчатки», - отметил он.

Ранее «Главред» сообщал, что 27 апреля днем ​​в Днепропетровске в течении часа произошло четыре взрыва, пострадал 31 человек (в том числе 10 подростков), 26 из них были госпитализированы. В настоящее время в больнице остается одна пострадавшая.

фото: most-dnepr.info

Новости по теме:

Задержание днепропетровских террористов: все подробности

Расследование по делу «днепропетровских террористов» завершено

Нардепа-бютовца вызвали в СБУ по делу «днепропетровских террористов»

Днепропетровские террористы сотрудничали с бютовцем - СМИ