Депутат сломал челюсть однопартийцу из-за пиджака

{1-} 30 августа, в Кременчуге (Полтавская обл.) во время сессии Автозаводского райсовета депутат из фракции «Батьківщина» Игорь Митюк сломал челюсть своему коллеге и однопартийцу, начальнику управления благоустройства и экологии горисполкома Сергею Гарифову.

Об этом сообщил журналистам на заседании депутатской комиссии райсовета по этике ее председатель Виктор Крук, передает УНИАН.

«Я лично не видел инцидента, однако депутаты, которые были ближе к точке конфликта, рассказали о случившемся. По их словам, Митюк повесил свой пиджак на кресло Гарифова, а тот сделал ему замечание. В ответ Митюк ударил Гарифова. Коллеги-депутаты мгновенно остановили Митюка и вывели из зала. Через некоторое время они вернулись в зал заседаний, а депутат Митюк на сессию не пошел», - сказал Крук.

После сессии Гарифов обратился в больницу, где ему поставили диагноз - перелом челюсти и предварительно - сотрясение головного мозга. Врачи сообщили об инциденте в милицию, которая начала проверку.

В милиции сообщили, что возбудить дело против депутата, при наличии доказательств, может прокурор области. Сегодня к нему обратились члены комиссии по депутатской этике Автозаводского райсовета.

Крук также отметил, что члены комиссии ранее уже рассматривали жалобы на депутата Митюка.

«Он грубо относился к работникам орготдела, нецензурно выражался», - рассказал Крук. Действия своего коллеги осудили также его однопартицы.

«После сессии мы исключили его из состава фракции «Батьківщина». Теперь он будет внефракционным депутатом”, - сказал депутат райсовета Руслан Проценко.

Сам Митюк комментировать журналистам данную ситуацию отказался.

Как ранее писал Главред, на одном из матчей чемпионата Крыма по футболу владелец футбольного клуба, бизнесмен, депутат крымского парламента от Партии регионов Александр Васильев с кулаками набросился на футбольного судью. За это ему запрещено в течение года заходить в техническую зону футбольного поля на матчах с участием его команд.

Фото:20minut.ua, видео: telegraf.in.ua

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