"Шахтер" и "Динамо" узнали соперников по Лиге чемпионов

{1-} В Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, вице-чемпион Украины «Динамо» и чемпион, «Шахтер» , узнали своих соперников по турниру.

Киевское «Динамо» попало в группу А. Также там сыграют португальский "Порту", французский ПСЖ и хорватское "Динамо" (Загреб).

В свою очередь, донецкий «Шахтер» оказался в группе Е вместе с действующим победителем турнира, лондонским "Челси", чемпионом Италии, туринским "Ювентусом" и датским "Нордшелландом".

Все группы Лиги чемпионов 2012-2013:

Группа А. Порту (Португалия), "Динамо" (Киев, Украина), "Пари Сен Жермен" (Франция), "Динамо" (Загреб, Украина).

Группа В. "Арсенал" (Англия), "Шальке" (Германия), "Олимпиакос" (Греция), "Монпелье" (Франция).

Группа С. "Милан" (Италия), "Зенит" (Россия), "Андерлехт" (Бельгия), "Малага" (Испания).

Группа D. "Реал" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Боруссия" (Дортмунд, Германия).

Группа Е. "Челси" (Англия), "Шахтер" (Донецк, Украина), "Ювентус" (Италия), "Нордшелланд" (Дания).

Группа F "Бавария" (Германия), "Валенсия" (Испания), "Лилль" (Франция), БАТЭ (Беларусь).

Группа G. "Барселона" (Испания), "Бенфика" (Португалия) "Спартак" (Москва, Россия), "Селтик" (Шотландия).

Группа H "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Брага" (Португалия), "Галатасарай" (Турция), "Клуж" (Румыния).

Напомним, в основном раунде соревнования примут участие 32 клуба, которые будут разбиты на восемь групп. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

Поединки группового турнира стартуют 18-19 сентября 2012.

"Шахтер" прошел в групповой этап соревнования автоматически, как чемпион Украины. "Динамо" в двух квалификационных раундах обыграло "Фейеноорд" из Нидерландов и немецкую "Боруссию" (Менхенгладбах).

фото: novostiua.net

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