Опубликованы фото камеры, в которой будет сидеть Луценко

В Менской исправительной колонии в Черниговской области готовят место для бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, которого по сообщению Государственной пенитенциарной службы должны этапировать в Черниговскую область уже через несколько дней, передает УНН. Издание опубликовало фото камеры, в которой будет сидеть экс-глава МВД.

Колония была сформирована еще в 1981 году, сначала в ней содержались обычные заключенные. В середине 90-х руководство Пенитенциарной службы решило перепрофилировать ее под заключенных, которые работали в органах МВД. Менская колония - обычная зона, хотя комнаты, где живут осужденные, больше напоминают армейские казармы, а не тюремные камеры.

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Следует отметить, что в колонии содержат не только бывших милиционеров, но и других силовиков - налоговиков, пограничников, сотрудников СБУ и МЧС, внутренних войск. Туда же попадет судья-"колядник" Игорь Зварыч и некоторые члены так называемой "банды Гончарова" - работники милиции, которые похищали людей, чтобы получить за них выкуп.

Экс-министра поместят в блочное помещение, где предусмотрена спальная комната, гостиная, кухня, мастерская для работы, отдельная комната для хранения вещей, а также душевая комната.

Как отметил помощник председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Игорь Андрушко, спальная комната - более 35 м кв, рассчитана на шесть человек.

Луценко будут проживать еще трое или четверо заключенных.

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Это комната для отдыха, где заключенные могут сыграть в шахматы, почитать периодику или посмотреть телевизор.

На территории колонии есть автомастерская и несколько различеных цехов, и как только Луценко попадет на зону, ему, вероятно, предложат поработать, например, за этой швейной машинкой. Хотя экс-министр может отказаться и не работать вообще.

Как сообщал Главред ранее, комментируя второй приговор своему мужу, Ирина Луценко заявила, что его отправят в Менскую колонию.

"Его отправят в Менскую колонию Черниговской области. Мы готовы. Сумки собраны. Это не будет для нас неожиданностью. Я думаю, там тоже есть нормальные люди и нормальные милиционеры", – сказала она.

фото: unn.com.ua

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