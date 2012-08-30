Лига чемпионов: соперники украинцев и все группы

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В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Своих соперников узнали и украинские клубы. Чемпион страны, донецкий "Шахтер", попал в одну из "групп смерти" соревнования. Вместе с дончанами в группе E сыграют действующий обладатель Кубка чемпионов, лондонский "Челси", чемпион Италии "Ювентус" и датский "Норшелланд".

Киевское "Динамо" в группе А сразится с португальским "Порту", французским ПСЖ и одноклубниками из Хорватии - загребским "Динамо".

Состав всех групп ЛЧ выглядит так:

Группа А. Порту (Португалия), "Динамо" (Киев, Украина), "Пари Сен Жермен" (Франция), "Динамо" (Загреб, Украина).



Группа В. "Арсенал" (Англия), "Шальке" (Германия), "Олимпиакос" (Греция), "Монпелье" (Франция).



Группа С. "Милан" (Италия), "Зенит" (Россия), "Андерлехт" (Бельгия), "Малага" (Испания).



Группа D. "Реал" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Боруссия" (Дортмунд, Германия).



Группа Е. "Челси" (Англия), "Шахтер" (Донецк, Украина), "Ювентус" (Италия), "Нордшелланд" (Дания).



Группа F "Бавария" (Германия), "Валенсия" (Испания), "Лилль" (Франция), БАТЭ (Беларусь).



Группа G. "Барселона" (Испания), "Бенфика" (Португалия) "Спартак" (Москва, Россия), "Селтик" (Шотландия).



Группа H "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Брага" (Португалия), "Галатасарай" (Турция), "Клуж" (Румыния).



Напомним, в основном раунде соревнования примут участие 32 клуба, которые будут разбиты на восемь групп. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.



Поединки группового турнира стартуют 18-19 сентября 2012.

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