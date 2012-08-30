Суд оставил «Свободу» без окружкомов

{1-} Киевский апелляционный административный суд отказал ВО «Свобода» в удовлетворении иска относительно признания недействующим постановления №604 Центральной избирательной комиссии об образовании окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины, согласно которому в состав ни одного из окружкомов не были включены представители «Свободы».

Такое решение было принято коллегией судей Киевского апелляционного административного суда сегодня, 30 августа, передает УНИАН.

В частности, суд не нашел в действиях ЦИК нарушений избирательного законодательства. Суд мотивировал свое решение тем, что ЦИК провел жеребьевку членов окружных комиссий согласно действующему законодательству.

Представитель ВО «Свобода» в ЦИК Олег Махницкий сообщил журналистам, что «Свобода» будет обжаловать это решение суда, но не надеется на положительный для «Свободы» результат.

Махницкий отметил, что «Свобода» намерена обжаловать постановление ЦИК в международных судах, а для этого необходимо пройти все процедуры в украинских судах.

Ранее «Главред» сообщал, что итогам жеребьевки, проведенной ЦИКом, право на включение своих кандидатур в состав окружных комиссия помимо пяти парламентских фракций получили 19 партий из 81, подавших представления.

В частности, квоту на включение своих членов во все 225 окружкомов получили партии «Молодежь к власти» и «Братство», выдвинувшие по 1 кандидату в мажоритарных округах, «Русь единая» (3 кандидата), в 221 окружкоме – партия «Русское единство» (5 кандидатов), в 220-ти – «Союз анархистов Украины» (1 кандидат), в 212-ти – партия «Єдина родина» (1 кандидат).

В то же время партии УДАР и «Свобода» не получат ни одного места в составе окружкомов.

Фото: svoboda.org.ua

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