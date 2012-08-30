Назван лучший футболист Европы

{1-} По окончании жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов был назван лучший футболист прошлого сезона по версии УЕФА.
Награду получил Андрес Иньеста - полузащитник Барселоны и сборной Испании, которая этим летом стала чемпионом Европы, передаёт football.ua.
Тройку претендентов составляли Андрес Иньеста, Лионель Месси и Криштиану Роналду. Лучших среди них был определен посредством голосования 53-х журналистов, присутствовавших на церемонии жеребьевки в Монако.
Награду получил Андрес Иньеста - полузащитник Барселоны и сборной Испании, которая этим летом стала чемпионом Европы.
Напомним, сегодня 30 августа украинские клубы узнали своих соперников по Лиге чемпионов. Чемпион страны, донецкий "Шахтер", попал в одну из "групп смерти" соревнования. Вместе с дончанами в группе E сыграют действующий обладатель Кубка чемпионов, лондонский "Челси", чемпион Италии "Ювентус" и датский "Норшелланд".
Киевское "Динамо" в группе А сразится с португальским "Порту", французским ПСЖ и одноклубниками из Хорватии - загребским "Динамо".
Фото: ua.uefa.com
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