Волынские крестьяне перекрыли трассу из-за «глухого» губернатора

30 августа 2012, 20:56

{1-} Полторы сотни крестьян на Волыни в четверг, 30 августа, перекрыли международную автомагистраль Киев - Варшава. Молокозаводы за сданное крестьянами молоко не платят уже несколько месяцев. Люди требовали вернуть деньги.

Это не первая их акция протеста. Но протестующих снова никто не услышал, сообщает ТСН. Они уже выходили на акции протеста, даже штурмовали офис местного губернатора Бориса Климчука. Несмотря на его обещания, дело с места не сдвинулось. Ни одного рычага влияния на молочных магнатов, которые задолжали миллионы гривен, крестьяне не почувствовали. Кроме того, обратиться в суд за своими кровными люди тоже не могут. Никаких соглашений с закупщиками молока они не заключали. Каким образом вернуть деньги, они уже и не знают. Лишь пустые обещания со стороны властей.

«Лично я несколько раз обращался, к сожалению, власть говорит, что это не наши проблемы, а проблемы заготовителей молока... они полностью отмежевываются", - сообщил депутат Волынского облсовета Анатолий Грицюк.

И за сегодняшнюю акцию крестьяне могут пострадать - руководитель районной милиции, который находится рядом, в руках держит уголовный кодекс. Его подчиненные собирают объяснения. На вопрос, будут ли открываться уголовные дела на митингующих, представитель милиции ответил, что все будет решаться по собранным материалам. С акции протеста люди разошлись ни с чем после обеда.

Сегодня правительство распорядилось - молоко у людей покупать не менее чем за два двадцать. Крестьянам это небольшое утешение, особенно, когда даже долги не отдают.

Фото: ТСН

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