Погибший организатор митингов перед смертью пил и был неадекватен - милиция

{1-} Представители киевской милиции заявляют, что накануне смерти Руслан Багмут жаловался на плохое самочувствие и вел себя неадекватно.

"Установлено, что погибший накануне посетил врача-невропатолога и жаловался на плохое самочувствие. По словам жены, утром 28 августа она заметила за мужем неадекватное поведение, он периодически разговаривал сам с собой, а потом пожаловался на проблемы с нервной системой", - говорится в сообщении пресс-службы киевской милиции, передаёт Украинская правда.

По ее данным, в беседе с друзьями погибшего выяснено, что он накануне своей смерти высказывал намерения покончить жизнь самоубийством в связи с болезнью.

Кроме этого, настаивают в милиции, в последнее время его часто видели пьяным.

По данным врача-паталогоанатома, который проводил вскрытие тела Багмута, выяснено, что "смертельные телесные повреждения наступили в результате падения с высоты в вертикальном положении, на что указывают переломы крестца таза, пяточных костей и голени обеих ног".

"Сейчас милиция проводит мероприятия с целью установления свидетелей и очевидцев этого события для выяснения объективных обстоятельств смерти Руслана Багмута", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 августа в Киеве погиб известный организатор проплаченных митингов Руслан Багмут, он скончался в результате падения из 16-этажного дома.

«30 августа по улице Оноре де Бальзака, 81/1 у 3-го подъезда зарегистрировано падение с высоты», - сказал собеседник. Он также подтвердил, что умершим является Руслан Багмут.

На странице Багмута в одной из соцсетей под записью о гибели Багмута координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий Черняховский написал, что Багмут «был выброшен неизвестными преступниками с 16-го этажа жилого дома».

фото: pravda.com.ua

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