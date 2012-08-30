Названа дата нового голосования за языковой закон

{1-} Новая редакция закона "Об основах государственной языковой политики" будет проголосована 27 сентября.

Об этом в эфире 5 канала сообщил директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко, который входит в рабочую группу по доработке закона о языках передаёт Украинская правда.

"27 сентября все это будет проголосовано в парламенте. Так публично было сказано Президентом Виктором Януковичем", - сказал Гриценко.

Как известно, рабочая группа под руководством Раисы Богатыревой подготовила новую редакцию законопроекта об основах государственной языковой политики, которая сохраняет за украинским языком статус государственного и содержит меры по его защите.

Как сообщал Главред ранее, Президент Виктор Янукович высказался за усовершенствование закона Украины «Об основах государственной языковой политики» , заявив, что не уверен в том, что закон будет работать в принятом виде.

«Я не согласен с тем, что этот закон ослабил украинский язык. Мне кажется, что те недостатки, которые были в государственной политике, в определенной степени будут урегулированы этим законом», - заявил Президент.

«Но я не уверен, что закон является совершенным и будет работать в таком виде», - подчеркнул Янукович.

Фото: novosti-n.mk.ua

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