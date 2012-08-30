Днепропетровским террористам грозит пожизненное заключение

{1-} Подозреваемым в организации взрывов в Днепропетровске, во время которых пострадали около 30 человек, в соответствии с предъявленной им статьёй обвинения, грозит пожизненное заключение, сообщили в СБУ.

Обвинение выдвинуто четырем людям, дело о создании террористической группы передано в суд, передает ТСН.

"Санкцией данной статьи предусмотрено пожизненное заключение", - уточнил руководитель управления СБУ Роман Андреев.

Один из обвиняемых рассказывал, как положил самодельную бомбу в урну на трамвайной остановке в центре Днепропетровска и показал, как и из чего изготавливал устройство.

Там испытывали взрывные устройства собственного производства. Их подкладывали на остановки общественного транспорта и в камеры хранения супермаркетов.

"Один из терорристов отмечал другому о необходимости закладывания этого взрывного устройства выше плеч человека с тем, что если будут дети, чтобы дети не пострадали", - уточнил руководитель главного следственного управления СБУ Андрей Деревянко.

Следователи говорят теперь, что все это время следили за группой. Перехватывали письма и е-мейлы с угрозами и требованиями выкупа. Террористы требовали перевести деньги на банковские карточки. Их они требовали выбросить им с поезда.

Подозреваемых задержали, когда те сняли деньги с карточки. Во время обыска на квартире у одного из них изъяли около сотни электронных карт. СБУ настаивает на получении беспрецедентных доказательств вины обвиняемых. После того, как обвиняемые знакомятся с делом, его передадут в суд. Где он состоится, еще не определено. В СБУ считают, что процесс должен пройти в Днепропетровске.

Ранее «Главред» сообщал, чтов СБУ утверждают, что одно из писем днепропетровских террористов с требованием выкупа изготавливалось в офисе депутата от БЮТ Михаила Соколова.

Об этом заявил начальник главного следственного управления СБУ Иван Деревянко, рассказывая детали завершенного спецслужбой расследования по делу «днепропетровских террористов»

Напомним, 27 апреля днем ​​в Днепропетровске в течении часа произошло четыре взрыва, пострадал 31 человек (в том числе 10 подростков), 26 из них были госпитализированы.

фото: most-dnepr.info

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