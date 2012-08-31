РПЦ сравнила сторонников Pussy Riot с убийцами женщин в Казани

{1-} Глава Отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов ставит в один ряд тех, кто виноват в убийстве двух женщин в Казани, и тех, кто выступал в защиту участниц группы Pussy Riot.

"Эта кровь на совести так называемой "общественности", которая поддержала своим авторитетом участниц этого акта в храме Христа Спасителя, потому что в результате люди с неустойчивой психикой получили карт-бланш", - заявил священник порталу "Интерфакс-Религия".

По словам представителя РПЦ, известные отечественные и западные деятели искусства, культуры и политики, которые выступали с заявлениями в поддержку Pussy Riot, "должны были понимать, что в нашем обществе после этого произойдет, - их мнение транслировалось на весь мир".

Как считает протоиерей Димитрий Смирнов, произошедшее в Казани "неизбежно закономерно".

"Теперь все эти люди, которые именуют себя общественностью, должны сделать новые заявления, дезавуировать свою "правозащитную" деятельность - тот же сэр Пол Маккартни, Amnesty International, известные люди России. Это помогло бы ситуации", - убежден собеседник агентства.

В качестве одного из вариантов священник предложил, например, организовать шествие, в ходе которого представители творческой интеллигенции, общественности заявили бы, "что они против акций, подобных той, что была в храме, и берут свои слова назад".

Он также привел слова Всевышнего из Священного Писания: "Мне отмщение, и Аз воздам", отметив, что "вражда против Бога в любой форме добром не кончается ни для кого".

Между тем глава старейшей в России независимой правозащитной организации - Московской Хельсинкской группы - Людмила Алексеева не верит в то, что сторонники панк-группы Pussy Riot могли совершить зверское убийство в Казани, и считает это провокацией. "Это что-то странное. Похоже на какую-то провокацию. Неужели убийцы еще и провокаторы?" - сказала в четверг Алексеева.

Как ранее сообщал Главред, в столице Татарстана – Казани произошло жестокое убийство: неизвестные зарезали двух женщин, оставив на стене кровавую надпись «Free Pussy Riot».

Убитыми оказались мать 76-летняя мать и ее 38-летняя дочь, причем их тела были сильно изувечены

Адвокат панк-группы Pussy Riot Николай Полозов немедленно назвал появление такой надписи провокацией. «То, что произошло в Казани, - гнусная, грязная провокация. Мне жаль, что какие-то выродки используют в таких целях название группы Pussy Riot», - заявил он, выразив надежду, что полиция в ближайшее время найдет и накажет убийц.

17 августа Хамовнический суд Москвы приговорил участниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к двум годам лишения свободы каждую по статье "Хулиганство" за февральскую антипутинскую акцию в храме Христа Спасителя. 27 августа приговор суда был обжалован. Сама акция и последующее уголовное преследование девушек вызвали огромный общественный резонанс, в том числе за рубежом.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала участниц Pussy Riot узниками совести.

фото: стоп-кадр ntv.ru

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