"Шахтер" покажет лучшие качества и выйдет из группы - Ахметов

{1-} Президент донецкого " Шахтера" Ринат Ахметов заверяет, что чемпионы Украины отдадут все силы для выхода из группы Лиги чемпионов, в которой сойдется с английским "Челси", итальянским "Ювентусом" и датским "Нордшелландом".

"Это интересная группа. Думаю, что болельщики получат огромное удовольствие от матчей. Мы должны отдать все силы, чтобы выйти в следующий этап. Надеюсь, что "Шахтер" покажет свои лучшие качества и выйдет из группы", - сказал он после жеребьевки в Монако, передаёт Интерфакс – Украина.

Ахметов отметил, что "Челси" является действующим победителем Лиги чемпионов, а чемпион Италии "Ювентус" – очень сильной командой. При этом он сказал, что мало знает о дебютанте Лиги чемпионов – чемпионе Дании "Нордшелланде".

При этом он обратил внимание на то, что в прошлом сезоне, когда "Шахтер" попал в одну группу с "Порту", "Зенитом" и АПОЕЛом, многие эксперты и болельщики сразу стали гадать, с первого или второго места "горняки" выйдут из этой, по их мнению, легкой группы, а в итоге "Шахтер" финишировал четвертым.

В связи с этим Ахметов не считает целесообразным определять степень сложности группы. "А чем сильнее соперник, тем престижнее победа над ним", - подчеркнул президент "Шахтера".

Как сообщал Главред ранее, Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис также считает, что его команда должна выходить из группы Лиги чемпионов, в которой сыграет с португальским "Порту", французским ПСЖ и загребским "Динамо".

"Я считаю, что мы обязаны выйти из подгруппы", - сказал он.

Напомним, в основном раунде соревнования примут участие 32 клуба, которые будут разбиты на восемь групп. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

"Шахтер" прошел в групповой этап соревнования автоматически, как чемпион Украины. "Динамо" в двух квалификационных раундах обыграло "Фейеноорд" из Нидерландов и немецкую "Боруссию" (Менхенгладбах).

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