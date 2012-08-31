Луценко вывезли из Лукьяновского СИЗО

{1-} Экс-министра внутренних дел Украины Юрий Луценко утром вывезли из Лукьяновского СИЗО в Киеве.

Автомобиль Ford Jayco повышенного комфорта в сопровождении милицейского конвоя отъехал от Лукьяновского СИЗО, сообщает УНН.

По информации пресс-службы партии "Народная самооборона", Луценко должны этапировать в Менскую колонию в Черниговской области в первой половине сегодняшнего дня.

Порядок перед СИЗО охраняли бойцы "Беркута", которые находились в специальном микроавтобусе.

Напомним, как сообщалось, экс-министру наказание подлежит исполнению в Менской исправительной колонии (№ 91) Черниговской области.

Как сообщал Главред ранее, комментируя второй приговор своему мужу, Ирина Луценко заявила, что его отправят в Менскую колонию.

"Его отправят в Менскую колонию Черниговской области. Мы готовы. Сумки собраны. Это не будет для нас неожиданностью. Я думаю, там тоже есть нормальные люди и нормальные милиционеры", – сказала она.

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