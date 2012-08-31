Подробности этапирования Луценко: он не успел попрощаться с женой

{1-} Экс-глава МВД Юрий Луценко был этапирован из Лукьяновского СИЗО около четырех часов утра в пятницу, 31 августа. Перед отъездом бывшему министру не удалось попрощаться с женой.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили в партии «Народная самооборона».

«По нашей информации, где-то в 4-утра (его вывезли – прим.ред.). Но я не могу со 100% уверенностью сейчас это говорить», - отметила пресс-секретарь партии.

Также представители партии отметили, что ждали этапирования экс-министра, но не 31 августа.

«Беда еще в том, что жена Луценко – Ирина вчера не попала к нему. Она его видела в среду, а по семейным обстоятельствам должна была уехать на один день из Киева», - добавила прессы-секретарь.

Из изолятора Луценко вывозил автомобиль повышенного комфорта Ford Jayco в сопровождении милицейского конвоя.

«По некоторой информации, его должна была посетить в СИЗО в пятницу какая-то большая делегация зарубежных гостей. Возможно, предупредили», - отметила пресс-секретарь партии.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 7 февраля 2012 года Печерский суд Киева признал Луценко виновным в совершении ряда должностных преступлений и приговорил его к 4 годам лишения свободы.

17 августа 2012 года экс-министр также был признан виновным в халатности при продлении оперативно-розыскных мероприятий в отношении водителя бывшего замглавы СБУ Владимира Сацюка Валентина Давиденко и приговорен к 2 годам ограничения свободы.

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