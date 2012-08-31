Колесниченко: языковой закон переделывают патриоты в шароварах

{1-} Изменения, предложенные к «языковому» закону, абсурдны и не подлежат обсуждению.
Об этом заявил один из авторов законопроекта Вадим Колесниченко, передает «Коммерсант».
«Абсурд, который наработали члены этой рабочей группы, не поддается обсуждению. Если мы идем в Европу и хотим, чтобы языковые права граждан соблюдались, то весь этот бред надо забыть, как страшный сон», - заявил депутат.
Также он отметил, что законы должны разрабатываться профессионалами, а не самозванцами.
«Законы должны разрабатывать специалисты, а не самозваные патриоты в красных шароварах!», - резюмировал Колесниченко.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, после подписания Президентом закона «Об основах государственной языковой политики» областные и городские советы востока и юга Украины присвоили русскому языку статус регионального.
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