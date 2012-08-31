Свидетелям расстрела Вовы Морды пообещали солидное вознаграждение

{1-} Львовская милиция пообещала свидетелям покушения на криминального авторитета Владимира Дидуха, известного как Вова Морда, солидное вознаграждение за любую информацию, которая поможет следствию, передает «Сегодня».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 24 августа в центре Львова неизвестные расстреляли внедорожник Volvo, в котором находился авторитет. Его водитель был убит, а сам он с двумя пулевыми ранениями доставлен в больницу.

Милицию особо интересуют те свидетели, которые установили на своих машинах видеокамеры или видеорегистраторы.

Как известно, покушение совершили пассажиры автомобиля «Дэу Ланос». По данным СМИ, это было уже второе покушение на жизнь Дидуха.

1 июня 2004 года он был ранен в плечо. Тогда на месте происшествия милиция нашла почти 20 гильз.

После этого инцидента авторитет укрепил ограждения возле дома и усилил охрану, а затем переехал в Киев, и перевел туда свой бизнес.

Во Львове он появлялся изредка, с охраной как минимум из 5 человек.

фото: zaxid.net

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