Милиция сомневается в показаниях «днепропетровской Оксаны Макар»

{1-} В Днепропетровске милиция провела проверку истории, похожей на ситуацию с изнасиловнием и убийством Оксаны Макар. 20-летняя девушка заявляет, что двое мужчин ее избили, изнасиловали и пытались сжечь.

Правоохранители, нашли одного из нападавших и говорят, в версии девушки сомневаются, сообщает ТСН.

"Со слов девушки, это было изнасилование, по словам парня, данный половой акт был по обоюдному согласию", - оправдывается заместитель руководителя сектора уголовного розыска Бабушкинского РО милиции Ринат Мамедов.

Факт избиения и поджога тоже не доказан, говорят в милиции.

"Никаких телесных повреждений, связанных с ожогами, с избиением на теле у нее нет. Есть телесные повреждения, которые могли быть получены при совершении полового акта", - уверяет Мамедов.

Сейчас правоохранители возбудили дело о групповом изнасиловании, назначены необходимые экспертизы, задержали одного и ищут другого обидчика. Если рассказ девушки подтвердится, на мужчин, у одного из которых есть маленький ребенок, ждет до 8 лет заключения.

Как сообщал Главред ранее, 20-летнюю днепропетровчанку насиловали, душили, а потом хотели сжечь двое мужчин. Происшествие произошло 11 августа в 18.00 в тупике 12 трамвая.

Об этом рассказала сама пострадавшая. На следующее утро, 12 августа, девушка обратилась к медикам, однако обследование смогла пройти только через 4 дня.

По словам девушки, в Бабушкинском райотделе милиции тоже долго не хотели принимать заявление. «Вначале задержали одного насильника, а потом мне сказали, что их обоих задержали. И в итоге они оба на свободе, их отпустили. Через девушку брата одного из насильников они предложили мне встретиться и предлагали 5000, чтобы я забрала заявление, но я отказалась – хочу, чтобы их наказали. Позже следователь Евгений Белогуб позвонил мне, чтобы я принесла одежду, в которой была в день изнасилования. У себя в бумагах он отметил, что забрал ее, а мне никакого документа об этом не дал. Сказал «сейчас приду» и с тех пор не могу его нигде найти, трубку он не берет. А в милиции сказали, что в возбуждении дела по моему заявлению мне отказали», – рассказала девушка, показав на своем теле несколько больших ожогов и ссадин.

фото, видео: tsn.ua

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