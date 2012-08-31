Тюремщики подтвердили: Луценко отправили в колонию

{1-} Экс-министра внутренних дел Юрия Луценко вывезли из СИЗО, подтвердили в пенитенциарной службе.
Об этом заявил заместитель председателя Государственной пенитенциарной службы Игорь Андрушко, сообщает «Украинская правда».
«Да. Юрий Луценко действительно сегодня (31 августа – прим.ред.) был вывезен из Лукьяновского СИЗО и направлен в Менскую колонию», - сказал он.
Опубликованы фото камеры, в которой будет сидеть Луценко
По словам Андрушко, это произошло «примерно в 7:10 – 7:15».
Также замглавы пенитенциарной службы добавил, что Менская колония – единственная в Украине для бывших сотрудников МВД и, соответственно, Юрий Луценко был этапирован именно туда.
Новости по теме:
Луценко на зоне ждут отдельная кухня и специально подобранные сокамерники
Тюремщики подтвердили, что готовят место для Луценко в колонии
Лутковская проинспектировала колонию для Луценко