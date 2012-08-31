Тюремщики подтвердили: Луценко отправили в колонию

{1-} Экс-министра внутренних дел Юрия Луценко вывезли из СИЗО, подтвердили в пенитенциарной службе.

Об этом заявил заместитель председателя Государственной пенитенциарной службы Игорь Андрушко, сообщает «Украинская правда».

«Да. Юрий Луценко действительно сегодня (31 августа – прим.ред.) был вывезен из Лукьяновского СИЗО и направлен в Менскую колонию», - сказал он.

Опубликованы фото камеры, в которой будет сидеть Луценко

По словам Андрушко, это произошло «примерно в 7:10 – 7:15».

Также замглавы пенитенциарной службы добавил, что Менская колония – единственная в Украине для бывших сотрудников МВД и, соответственно, Юрий Луценко был этапирован именно туда.

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