Тренер «Динамо»: соперники нам хорошо знакомы

{1-} Главный тренер "Динамо" Юрий Семин доволен итогами жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

"Как только стал известен окончательный состав нашей группы, сразу в памяти всплыли наши матчи с "Порту" в групповом турнире Лиги чемпионов в сезоне 2008/2009", - отметил Семин, которого цитирует пресс-служба клуба.

"Мы достаточно хорошо знакомы с португальским футболом, у нас в составе есть Мигел Велозу, которому, несомненно, будет интересно сыграть со своими соотечественниками. Также хорошо знакомы с домашним стадионом "Порту" - "Драгао", где нам удалось победить", - добавил он.

Главный тренер "Динамо" также отметил, что с "Пари Сен-Жермен" его подопечные играли в том же сезоне, только в другом турнире - на стадии четвертьфинала Кубка УЕФА, по итогам двухматчевого противостояния выйдя в полуфинал.

"Но в последнее время эта команда значительно изменилась, в основном благодаря большим финансовым вливаниям, и пришли очень сильные исполнители", - сказал он.

"Что касается загребского "Динамо", то именно из этого клуба к нам перешел Огнен Вукоевич. Поэтому, в общем, в соперники нам достались сплошь знакомые лица. О шансах, думаю, сейчас говорить не имеет смысла. Необходимо готовиться, играть в футбол, а жизнь покажет", - считает Семин.

Он также отметил, что в нынешнем групповом турнире Лиги чемпионов на общем фоне выделяется группа с "Реалом", "Манчестер Сити", "Аяксом" и дортмундской "Боруссией". "В остальном же жребий довольно ровно распределил команды", - заявил наставник киевского клуба.

Напомним, накануне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов-2012/2013. Киевское "Динамо" в группе А сразится с португальским "Порту", французским ПСЖ и загребским "Динамо".

Как сообщал Главред ранее, Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис также считает, что его команда должна выходить из группы Лиги чемпионов, в которой сыграет с португальским "Порту", французским ПСЖ и загребским "Динамо".

"Я считаю, что мы обязаны выйти из подгруппы", - сказал он.

фото: novostiua.net

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