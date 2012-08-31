Нацбанк уволил двух топ-менеджеров из команды Стельмаха

{1-}Руководство НБУ уволило двух топ-менеджеров из команды бывшего главы Владимира Стельмаха - директора генерального экономического департамента Игоря Шумило и директора департамента финансового мониторинга Алексея Бережного, пишет Коммерсантъ-Украина.



По информации издания, освободившиеся должности заняли их нынешние заместители, которых эксперты называют "более лояльными и спокойными в высказываниях".



Сам Игорь Шумило подтвердил газете информацию об увольнении, но от комментариев отказался. Банкиры называют его одним из самых опытных чиновников НБУ (до прихода в Нацбанк он работал в Министерстве экономики-ред.), способным вести профессиональный диалог на любом уровне.



По их мнению, представители МВФ в 2010 году рекомендовали руководству страны после

ухода Владимира Стельмаха назначить главой центробанка именно Игоря Шумило, отмечая его открытость, принципиальность, неангажированность и умение анализировать происходящие экономические процессы.



Как пишет издание, возможно принципиальность чиновника в оценке текущей ситуации и привела к его увольнению.



Между тем, источник в правительстве рассказал о конфликте, который возник на прошлой неделе на заседании Кабмина при обсуждении макропрогнозов:



"Нацбанк поддержал очень пессимистичные макропрогнозы на 2013 год. Эта позиция, изложенная в письме за подписью Игоря Шумило, стала очень неожиданной, что, по всей видимости, и стало основной причиной отставки".



Между тем, сотрудник НБУ рассказал, что руководство подписывает назначение на Александра Петрика, который был заместителем Игоря Шумило, занимая пост директора департамента экономического анализа и прогнозирования НБУ. "Видимо, определяющим в назначении оказалось то, что Александр Петрик родился в Донецке", - сказал собеседник.



На прошлой неделе был уволен директор департамента финансового мониторинга (раньше - департамент по вопросам предотвращения использования банковской системы в легализации криминальных доходов и финансирования терроризма) Алексей Бережной.



Руководить департаментом мониторинга вместо него будет бывшая заместитель Бережного – Татьяна Бутковская. "За последние два года это самое одиозное назначение в НБУ по уровню профессионализма", - сказал топ-менеджер одного из банков.

фото: .kommersant.ua



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