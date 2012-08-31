Опубликован ТОП-100 влиятельных людей Украины

{1-} В рамках ежегодного проекта ТОП-100 названы имена самых влиятельных людей Украины.

В этом году сотню самых влиятельных украинцев возглавил Президент Виктор Янукович, передает журнал «Корреспондент».

На втором месте – Ринат Ахметов. Третье место, как и в прошлом году, у главы Администрации Президента Сергея Левочкина.

Замыкают первую пятерку старший сын Президента Александр и глава совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.

Фото: Корреспондент

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