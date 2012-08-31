Опубликован ТОП-100 влиятельных людей Украины

{1-} В рамках ежегодного проекта ТОП-100 названы имена самых влиятельных людей Украины.
В этом году сотню самых влиятельных украинцев возглавил Президент Виктор Янукович, передает журнал «Корреспондент».
На втором месте – Ринат Ахметов. Третье место, как и в прошлом году, у главы Администрации Президента Сергея Левочкина.
Замыкают первую пятерку старший сын Президента Александр и глава совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.
Фото: Корреспондент
Новости по теме:
Forbes составил рейтинг самых влиятельных женщин
Украина в рейтинге стабильности обошла Россию и Грузию
Forbes опубликовал рейтинг заработков знаменитостей