Регионал: когда из Донецка все переедут в Киев, город нужно закрыть от галичан

{2-} Все жители Донецка переселятся в Киев и закроют свой город.
Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Юрий Болдырев в Facebook, передает censor.net.
«Киев – мать городов русских. Униаты здесь не приживутся, как и в прошлый раз, а донецкие все сюда переселятся и закроют Донецк», - отметил Болдырев, ссылаясь на Нестора Летописца.
Кроме того, народный депутат заявил, что, раз Нестор не писал об Украине, то ее в «русской земле нет».
«Отсюда /из Киева/пошла земля русская. (прп. Нестор Летописец) Про Украину прп. Нестор не писал, значит в русской земле её нет», - заявил Болдырев.
Также регионал предложил закрыть Донецк после переселения всех его жителей в Киев, чтобы в опустевший город не приехали галичане.
«Если не закрыть Донецк после полного переселения всех донецких в Киев, то в опустевший Донецк могут переселиться галичане. И это будет невыносимо!», - отметил регионал.
фото: glavcom.ua
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