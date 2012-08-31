Оппозиция решила через суд внести Тимошенко и Луценко в бюллетень

{1-} Объединенная оппозиция подает исковое заявление с требованием восстановить в бюллетене фамилии Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, как этого требуют ст. 80 и 58 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины".

"Мы будем делать все, чтобы защищать свое право на честные и прозрачные выборы, даже понимая, что сегодняшняя судебная власть находится под контролем Президента Виктора Януковича. Но это борьба, и мы понимаем, что рано или поздно этим судьям, которые принимают незаконные антиукраинские и антиконституционные решения, придется отвечать за то, что они совершили", - отметил Арсений Яценюк.

Объединенная оппозиция подготовила широкий перечень нарушений, которые уже состоялись в течение последних нескольких недель с начала избирательного процесса, передаёт УНН.

Руководитель избирательного штаба Объединенной оппозиции "Батькивщина" Александр Турчинов отметил, что только съезд партии включает или исключает фамилии из своего избирательного списка, и ЦИК обязана была зарегистрировать первые 5 фамилий, которые были названы на съезде Объединенной оппозиции "Батькивщина".

"Они боятся не только фамилий ведущих оппозиционеров, они боятся также и лиц. Вместе с бюллетенем ЦИК утверждает официальный плакат, где должна быть первая пятерка, выдвинута съездом. И они с этого плаката убирают лица, которые Партии регионов не нравятся. Вот реальный пример, как происходит реализация избирательного процесса, в нарушение и Конституции, и избирательного законодательства Украины", - отметил Александр Турчинов.

Ранее «Главред» сообщал, что ЦИК утвердила текст и форму избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на парламентских выборах.

В избирательном бюллетене будут указаны фамилии и имена первых пяти кандидатов в депутаты, выдвинутых на партийных съездах.

фото: УНИАН

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