Медведев подписал документ, означающий «автомобильную» войну с Украиной

{1-} В связи с тем, что правительство РФ установило порядок взимания утилизационного сбора с автомобилей, в котором не предусмотрены какие-то исключения для транспортных средств, произведенных в Украине, межу странами может развернуться новая торговая война. На этот раз – автомобильная.

Соответствующие постановление «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств» подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе правительства РФ, передает УНИАН.

Документ вступает в силу с 1 сентября. В частности Медведев утвердил правила взимания, исчисления и уплаты утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств, а также возврата уплаченных сумм этого сбора. В документе отдельно прописаны правила условий, при соблюдении которых утилизационный сбор не уплачивается в отношении колесных транспортных средств, которые ввозятся в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Таможенного союза и имеют статус товаров Таможенного союза.

Кроме этого определены правила принятия организациями - изготовителями колесных транспортных средств обязательства обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты указанными транспортными средствами своих потребительских свойств, а также перечень видов и категорий колесных транспортных средств, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора.

Также утвержден перечень видов и категорий колесных транспортных средств, с года выпуска которых прошло 30 и более лет, которые не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров и грузов, имеют оригинальный двигатель, кузов и раму (при наличии), сохранены или отреставрированы до оригинального состояния и в отношении которых утилизационный сбор не уплачивается.

Медведев поручил министерству промышленности и торговли Российской Федерации обеспечить ведение реестра организаций - изготовителей колесных транспортных средств, принявших обязательство обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты указанными транспортными средствами своих потребительских свойств, подавших до 1 октября 2012 г. письменные заявки о принятии на себя указанных обязательств, а также включение организаций - изготовителей колесных транспортных средств в реестр со дня подачи заявок.

Напомним, 29 августа заместитель начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Рустам Хакимов не исключил, что для автомобилей из Украины могут быть введены льготы при уплате утилизационного сбора. «Постановлением правительства РФ может быть введено исключение либо какой-то льготный коэффициент, сделав этот сбор меньше для украинских транспортных средств», - сказал Хакимов.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Украины Николай Азаров пригрозил России санкциями в ответ на введение 30-процентного утилизационного сбора на автомобили, который приведет к значительному сокращению поставок украинских автомобилей в РФ и наоборот.

Азаров подчеркнул, что путем переговоров будут найдены механизмы, которые позволят решить этот вопрос для отечественных автопроизводителей, в частности, КрАЗа.

«Наши с вами отношения никогда не строились на таких принципах. Потому не вынуждайте нас вводить санкции в ответ – это ни к чему доброму не приведет», - отметил премьер.

фото: ma.by

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