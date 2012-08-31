Тюремщики провели видеоэкскурсию по колонии Луценко

{1-} После этапирования экс-министра Юрия Луценко из Лукьяновского СИЗО в Менскую колонию пенитенциарная служба обнародовала «видеоэкскурсию» по исправительному учреждению.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Среди условий содержания Луценко: кровати, холодильник, телевизор и двор для прогулок.
На стене камеры бывшего министра – картина-пейзаж, за окном – рябина.
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В помещении проведен свежий ремонт, установлены кровати.
Ранее тюремщики обнародовали фотографии помещений, в которых будет содержаться бывший министр.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, утром 31 августа Юрий Луценко был переведен из Лукьяновского СИЗО в колонию города Мена, Черниговской области.
Луценко будет размещен в блочном помещении с тремя-четырьмя специально подобранными заключенными.
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