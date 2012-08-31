Фарион не хочет говорить, а хочет бить в морду

{1-} Депутат львовского облсовета и единый согласованный кандидат, представитель ВО «Свобода» Ирина Фарион, заявила что не хочет говорить, а хочет бить в морду. Об этом она заявила во Львове возле памятника Бандере на вече-представлении львовских кандидатов в народные депутаты от ВО «Батькивщина» и ВО «Свобода».

«Я не хочу говорить, я хочу бить в морду», - так начала свое выступление-обращение, передает Львівський портал.

Были представлены четыре единых согласованных кандидатов от объединенной оппозиции.

«Еще никогда Украина не переживала выборов такого характера. Они имеют только две полосы цвета - черный и белый. Я вижу в этом позитив. Этот кризис - это действительно способ выйти на уровень развития реально независимого государства, а не этого постколониального творения, которое мы имеем сегодня. Всем разочарованным я рекомендую в аптеке купить себе таблетку от очарования, тогда не будет разочарования.

Со всей страстностью и всей ненавистью к этой власти заявляю, мы не можем им этого простить и подарить и снова спустить на либеральные рельсы ... В те 20 лет в так называемую игру в демократию, либерализма - мы наплодили тех уродов. Теперь эти уроды сосредоточатся здесь в окружных избирательных комиссиях на Львовщине. Мы готовы дать им отпор, как 9 мая, когда эта мерзкая нечисть с красными кусками пришла на нашу с вами землю », - сказала во время речи Фарион.

Как ранее сообщал Главред, Ирина Фарион в эфире украинского телевидения назвала русский «языком оккупантов».

«Откуда взялся русский язык? Кто его засеял, на каком гумне он вырос?», - отметила она.

«Если мы уравниваем этот язык на некоторых территориях и, в частности, в Донецке, с украинским, мы уравниваем в правах язык оккупанта с языком коренного населения», - добавила Фарион.

Фото: portal.lviv.ua

Новости по теме:

"Свобода" подала в ЦИК на регистрацию свой избирательный список

«Свобода» объявила первую пятерку на выборы

Фарион о русском языке: На каком гумне он вырос?

Фарион потребовала выключить шансон – водитель маршрутки послал ее