Луценко этапировали в иномарке повышенного комфорта: опубликовано видео

{1-} Этапирование бывшего главы МВД Юрия Луценко из СИЗО в колонию проходило в строгом соответствии с законодательством.
Луценко вывезли из СИЗО в комфортабельном микроавтобусе Ford Jayco повышенного комфорта в сопровождении милицейского конвоя, сообщает пресс-служба ведомства.
Сам Луценко подписал заявление, в котором указал, что никаких претензий к администрации и персоналу СИЗО не имеет.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, после этапирования экс-министра Юрия Луценко из Лукьяновского СИЗО в Менскую колонию пенитенциарная служба обнародовала «видеоэкскурсию» по исправительному учреждению.
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