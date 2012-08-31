Луценко доставлен в колонию и помещен в карантин

{1-} Бывший министр внутренних дел Юрий Луценко доставлен в Менскую колонию №91 в Черниговской области.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной пенитенциарной службы сообщает УНИАН.
В настоящее время Луценко находится в отделении карантина, диагностики и распределения.
«С ним работает администрация», - уточнили в ведомстве.
По данным Пенитенциарной службы, в исправительном заведении содержатся более 500 осужденных. Колония имеет помещения для содержания осужденных с минимальным, средним и максимальным уровнем безопасности.
Заключенные Менский колонии работают в мебельном, столярном, швейном цехах, а также в автомастерской и на участке изготовления товаров народного потребления.
Среди известных осужденных Менской исправительной колонии - бывший судья Игорь Зварич.
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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, после этапирования экс-министра Юрия Луценко из Лукьяновского СИЗО в Менскую колонию пенитенциарная служба обнародовала «видеоэкскурсию» по исправительному учреждению.
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