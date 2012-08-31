Азаров вспомнил, как бегал по улицам и участвовал в драках

{1-} Премьер-министр Украины Hикoлaй Aзapoв отмечает необходимость уделять больше внимания физической активности детей в школах. В пример, глава правительства вспомнил, насколько активным было в детстве его поколение.

"Физическому воспитанию в школах мы должны уделять серьезное внимание", - сказал он, в ходе общения с родительским комитетом школы №16 в пятницу в Киеве, передаёт Интерфакс – Украина.

"Наши дети в последние годы ведут необычный образ жизни. Мы в детстве бегали по улицам, участвовали в боях, драках. Это конечно не очень хорошо, но я рос крепким, не болел", - добавил премьер.

Азаров сообщил, что он дал поручение Министерству образования и науки, молодежи и спорта Украины обеспечить проведение в школах серьезных физических занятий, с физической активностью.

В тоже время, он добавил, что очень важно, чтобы в школах проводилось медицинское наблюдение учеников для того, чтобы избежать трагических случаев на уроках физкультуры.

Как сообщал Главред ранее, Минобразования решило отменить оценки по физкультуре. Однако, по словам министра Дмитрия Табачника, это новшество коснется первоклашек, которые пойдут школу в этом и последующих годах.

Все старшие дети будут получать оценки по физкультуре до конца обучения в школе.

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