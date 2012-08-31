Щербань не называл Тимошенко заказчиком своего убийства - нардеп

{1-} Фамилии Юлии Тимошенко среди заказчиков убийства Евгения Щербаня не звучало.

Об этом заявил депутат от Партии регионов Юрий Болдырев, передает «Украинская правда».

«Я буду свидетельствовать, что от Щербаня фамилии Тимошенко я не слышал», - подчеркнул Болдырев, вспоминая о своей беседе с убитым позже предпринимателем.

По словам регионала, Щербань однозначно называл заказчика своего убийства.

«Он мне сказал, что: «Они уже все решили», имея в виду, что его (Щербаня) убьют. Я спросил: «Кто они?». «Лазаренко», - пересказал Болдырев свой диалог со Щербанем.

Регионал также отметил, что Лазаренко заказал убийство еще одного предпринимателя.

«Щербань считал, что убийство Ахатя Брагина заказал Лазаренко, и следующим будет он сам. Об этом мне Щербань говорил осенью 95-го года, а осенью 96-го года его убили, но я не слышал фамилии Тимошенко в этом контексте», - сказал депутат.

В свою очередь, экс-заместитель генпрокурора Николай Обиход отметил, что, в случае возвращения Лазаренко в Украину после освобождения из тюрьмы США в ноябре этого года, он будет арестован прямо в аэропорту.

При этом, комментируя срок давности экономических преступлений Лазаренко, Обиход отметил, что «Относительно человека, находящегося в розыске, срок давности приостанавливается, если его арестовывают, снова начинается течение срока давности».

В то же время Обиход дал понять, что Лазаренко мог заказывать преступления в Украине, находясь в США.

«Я не буду говорить все, что я знаю, но я не думаю, что в деле Лазаренко будут закончены сроки давности», - отметил он.

В свою очередь, регионал Болдырев напомнил, что заказное убийство вообще не имеет сроков давности.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Генпрокуратура готовится в ближайшее время предъявить Юлии Тимошенко обвинение в убийстве Евгения Щербаня.

Как известно, Евгений Щербань был убит наемным киллером в донецком аэропорту 3 ноября 1996 года.

Новости по теме:

Сына Щербаня заставили обвинить Тимошенко в убийстве отца - нардеп

В ГПУ «привязали» Тимошенко к киллерам

Сын Щербаня передал в ГПУ документы против Тимошенко

Лазаренко заявил, что на него хотят повесить два убийства