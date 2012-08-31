Азаров свел к одной причине акции FEMEN и убийство Оксаны Макар

{1-} Трагедия Оксаны Макар и акции движения FEMEN имеют одну причину.
Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время посещения киевской школы, передает НБН.
«Уничтожение поклонного креста на Майдане Независимости активистками женского движения FEMEN – следствие бездуховности и вседозволенности», - заявил премьер.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, активистки FEMEN спилили поклонный крест в центре Киева.
«Мы столкнулись с тем, что молодые девушки спилили крест. Откуда это идет? Из той проблемы, которой вы сказали. Из бездуховности, вседозволенности», – заявил Азаров, отвечая на вопрос о влиянии правительства на духовное воспитание детей.
По словам премьера, та же причина – у изнасилования и зверского убийства Оксаны Макар в Николаеве.
«То, что произошло в Николаеве – оттуда же», – отметил он.
Для решения этой проблемы, по словам Азарова, родителям необходимо заниматься воспитанием детей.
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